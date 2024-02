SpaceX di Elon Musk nell'occhio del ciclone: molti incidenti e norme non rispettate

SpaceX, baluardo della conquista spaziale privata, si trova a fare i conti con una realtà dove l'ambizione sfiora pericolosamente il limite della sicurezza. Recentemente, ispettori del lavoro hanno imposto una multa di 3.600 dollari alla compagnia, a seguito di un incidente avvenuto nel sito di Redmond, Washington.

Qui un lavoratore ha rischiato la quasi amputazione di un piede. Questo episodio si aggiunge a una lista già densa di infortuni e violazioni delle norme di sicurezza, delineando un quadro inquietante. Tra gli episodi più gravi si annoverano la morte di un dipendente e il drammatico racconto di un altro lavoratore, oggi in coma, dopo aver subito una frattura cranica.

Negli ultimi anni, le multe per violazioni della sicurezza accumulate da SpaceX ammontano a 50.836 dollari, a cui si aggiunge una causa pendente da parte della famiglia del lavoratore in coma (ultimamente la compagnia non se la passa bene).

La visita degli ispettori a dicembre, motivata da lamentele riguardo agli standard di sicurezza ritenuti inadeguati, ha portato alla luce la dinamica dell'incidente più recente: un pesante rotolo di materiale è caduto sul piede del lavoratore, il quale ha testimoniato che tale disposizione errata era stata adottata deliberatamente per incrementare il ritmo di produzione.

Una rivelazione che fa eco alle parole di un altro impiegato, secondo cui la sicurezza può essere trascurata nell'ossessiva ricerca di risultati ambiziosi nello spazio, spesso a discapito della sicurezza sul lavoro. SpaceX, a causa dell'ingente sostegno finanziario governativo ricevuto ha la necessità di aderire scrupolosamente agli standard di sicurezza governativi. Le multe, fin troppo esigue per rappresentare un deterrente effettivo, sollevano interrogativi sulla priorità accordata alla sicurezza in un contesto di sfrenata corsa verso l'ignoto spaziale.

Inoltre, la compagnia è anche sotto l'occhio attento della FAA.