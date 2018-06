SpaceX di Elon Musk porterà i primi turisti sulla Luna nel 2019

Cambio di programma per SpaceX. La compagnia fondata da Elon Musk, infatti, avrebbe rivelato che non invierà più una coppia di turisti spaziali sulla Luna nel corso del 2018, come ampiamente annunciato nel corso degli scorsi mesi. Il volo, che sarà gestito dalla compagnia fondata da Elon Musk, si leverà a metà 2019 e non a fine 2018.

La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal ed almeno al momento non ha trovato alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma una dichiarazione potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore per fare chiarezza sui piani.

Il volo, comunque, è stato annunciato a Febbraio 2017 dallo stesso amministratore delegato sudafricano, il quale aveva dichiarato che due cittadini privati hanno effettuato una "donazione significativa" per essere a bordo della navicella che li porterà sulla Luna, aprendo di fatto le porte al mercato del turismo spaziale. Nel corso dei giorni successivi, anche altre persone hanno espresso interesse nei confronti dell'esperienza di volo, che però si preannuncia essere tutt'altro che economica.

Il piano prevede che i turisti volino a bordo della capsula Dragon Crew lanciata dalla Terra a bordo di un razzo Falcon Heavy.

A questo punto non ci resta che aspettare la posizione ufficiale della società.