SpaceX, Elon Musk svela lo Starship di SpaceX assemblato

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del concept, Elon Musk ha pubblicato sul proprio account ufficiale un'immagine dello Starship assemblato.

L'amministratore delegato di Tesla ha condito il tutto da una didascalia in cui si legge che "abbiamo appena finito di assemblare il razzo Starship presso il sito di lancio di SpaceX in Texas". La versione finale di quello che una volta era noto come Big Falcon Rocket riprende esattamente il concept pubblicato qualche giorno fa dallo stesso Musk su Twitter, condita da un manichino.

Musk infatti ci ha tenuto a sottolineare che quella pubblicata nella notte "è un'immagine reale, non un rendering", prima di rilasciare qualche altro dettaglio a riguardo. Il veicolo spaziale in questione infatti "sarà usato per i test suborbitali VTOL. La versione orbitale è più alta, ha una scocca più spessa (che non si corruga) ed una sezione nasale leggermente più curva". VTOL, per chi non lo sapesse, sta per "Vertical Take Off and Landing".

Il CEO di SpaceX ha anche affermato che il diametro del razzo è di circa 9 metri, e successivamente ha pubblicato sul proprio account Twitter un video girato da Evelyn Janeid Arevalo dal finestrino della macchina e che mostra proprio il razzo.

Il primo prototipo dell'astronave dovrebbe essere completato a Giugno; la versione attuale verrà utilizzati per brevi voli per testare i sistemi di lancio ed atterraggio.