SpaceX: il Falcon Heavy è pronto al lancio, le foto

Qualche settimana fa, SpaceX, attraverso un post , ha mostrato per la prima volta il nuovo razzoall'interno di uno dei propri stabilimenti, in vista dei primi test.

Nella serata di ieri, la compagnia di Elon Musk ha pubblicato due bellissime fotografie che mostrano il Falcon Heavy posizionato su una delle sue rampe di lancio in Florida. Le immagini, che vi proponiamo come sempre in calce, ci permettono di osservare per la prima volta il velivolo in posizione verticale, in tutta la sua bellezza.

Giovedì scorso SpaceX ha effettuato una "prova di tenuta" del razzo, una procedura attraverso cui la società ha capito se il Falcon Heavy è in grado di viaggiare sul launchpad primario, battezzato LC-39A e situato presso il Kennedy Space Center della NASA. Questo test ha anche permesso alla compagnia di capire la tenuta in piedi del razzo e, come si può vedere dagli scatti ed il breve filmato, tutto sembra essere andato per il verso giusto.

Il prossimo test a cui sarà sottoposto il razzo è quello del "fuoco statico", e rappresenta una prova estremamente importante in quanto permetterà agli ingegneri di capire se i motori funzionano correttamente e soprattutto se il Falcon Heavy è pronto per il volo.

SpaceX, infatti, potrebbe accendere molto presto tutti i 27 motori del razzo, che resterà in posizione anche nelle prossima settimana.

Elon Musk e colleghi hanno investito molto su questo razzo, che potrebbe essere inviato in orbita intorno al Sole o su Marte. Test permettendo, ovviamente.