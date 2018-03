SpaceX ha fatto esplodere un enorme buco nel plasma della ionosfera, GPS alterati?

Un razzo lanciato lo scorso anno da SpaceX ha strappato un enorme buco nella ionosfera terrestre, e potrebbe aver alterato i satelliti GPS. A darne notizia molti siti specializzati, secondo cui ilsarebbe stato lanciato dalla base aerea di Vandenberg il 24 Agosto dello scorso anno, ed aveva a bordo il Formosat-5, un satellite.

Satellite che serve per l'osservazione della Terra, ed è costruito dall'Organizzazione Spaziale Nazionale del Taiwan. Il razzo ha raggiunto velocità supersoniche pochi minuti dopo il decollo, generando enormi onde acustiche circolari (SAW) che si sono propagate nell'atmosfera.

Tali onde si sono estese per circa venti minuti alla velocità di circa 629-726 metri al secondo, l'equivalente tra lo 0,021 e lo 0,242 per cento della velocità massima nel vuoto.

Si tratta delle SAW più grandi mai generate da un missile, secondo quanto affermato dalla rivista Advancing Earth e Space Science. Il pennacchio ha strappato una gigantesca buca, con un diametro di circa 900 chilometri, che si estende a 1.770.000 chilometri quadrati, circa quattro volte l'area totale della California.

La ionosfera è la regione dell'atmosfera superiore della Terra, e contiene molte particelle che sono state ionizzate dai raggi del sole. I ricercatori stimano che le onde hanno fatto saltare gli elettroni, provocando alterazioni significative nelle comunicazioni GPS, con un margine di errore di circa un metro.

Le dimensioni circolari particolarmente grandi dell'onda d'urto sono dipese dal modo in cui il razzo Falcon 9 volava. Questo aveva una traiettoria quasi verticale, rispetto alla maggior parte dei satelliti, che solitamente sorvolano una traiettoria in orizzontale prima di essere lanciati in orbita.

Le interruzioni nella ionosfera sono prevedibili per ogni razzo e vengono rilevate anche durante le esplosioni di vulcani ed eruzioni solari.