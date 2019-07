SpaceX: a fuoco il veicolo Starhopper durante un test, il video

Il veicolo dimostrativo di SpaceX, Starhopper, che include su piccola scala alcuni degli elementi che saranno presenti sulla navicella Starship, è andato a fuoco a causa di quella che sembra essere una perdita di carburante durante alcuni test statici condotti dalla compagnia la scorsa notte.

Ad oggi dalla compagnia americana non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, e nè Elon Musk, tanto meno altri dirigenti hanno svelato se l'imbarcazione è stata danneggiata dall'incendio.

La Starhopper è una versione più piccola della navicella Starship che dovrebbe portare merci e persone nello spazio profondo. SpaceX sta testando diversi prototipi nei vari siti di lancio per metterli alla prova in diverse circostanze ed effettuare anche brevi test di volo, come quello che avrebbe dovuto condurre lo stesso Starhopper, il quale secondo quanto affermato si sarebbe dovuto sollevare da terra ad una distanza di circa 20 metri prima di riatterrare.

Il test di accensione dei motori della scorsa notte però ha messo in evidenza qualche anomalia ed è probabile che il tutto sia stato rinviato.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, il fuoco statico si è rapidamente propagato per poi spegnersi, ma le fiamme hanno bruciato le componenti attorno alla base dei motori. Attendiamo ulteriori informazioni dagli ingegneri.