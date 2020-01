SpaceX: Il miliardario Yusaku Maezawa cerca una fidanzata per andare con lui sulla Luna

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che potenzialmente potrebbe diventare il primo non astronauta a mettere piede sulla Luna grazie al futuro razzo spaziale di SpaceX, ha lanciato una campagna per trovare una "compagna" che possa accompagnarlo nel suo viaggio.

L'imprenditore miliardario 44enne ha infatti aperto anche un sito web dedicato in cui le potenziali fidanzate possono inviare le loro candidature, a patto di rispettare i requisiti. La ragazza ideale di Meazawa infatti deve ovviamente essere single, avere almeno 20 anni di età con personalità brillante e sempre positiva, vuole godersi la vita al massimo e soprattutto deve essere interessata ad andare nello spazio e ad affrontare la preparazione. Ah, requisito di non poco conto, "devono volere la pace nel mondo".

Le domande potranno essere presentate fino al 17 Gennaio alle 10 ore giapponesi, mentre il 25 e 26 partiranno le selezioni. a metà Febbraio è previsto un primo colloquio con Maezawa, mentre a metà marzo ci sarà il primo incontro. La decisione finale sul partner sarà presa alla fine di Marzo.

"Mentre la solitudine e vacuità iniziano lentamente ad affluire su di me, c'è una cosa a cui penso: continuare ad amare una donna. Voglio trovare un compagno di vita a cui posso gridare il mio amore dallo spazio" ha dichiarato il fondatore di ZoZo, il quale ha sottolineato che le ricerche saranno filmate come parte di una nuova serie di documentari intitolata "Full Moon Lovers".

Yusaku Maezawa sarà il primo turista spaziale della storia, come annunciato da Elon Musk quasi due anni fa. L'imprenditore, che vanta un patrimonio netto di 2 miliardi di Dollari, è diventato famoso anche per il tweet in cui ha regalato soldi a persone a caso.