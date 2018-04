SpaceX: in dieci anni si viaggerà sulla Terra attraverso dei razzi

Lo scorso anno, l'amministratore delegato di SpaceX Elon Musk aveva pubblicato un video in cui mostrava i viaggi da città a città (sulla Terra) attraverso un razzo progettato per lo spazio esterno. Nella giornata di ieri, parlando alla conferenza di TED a Vancouver, la presidente e COO di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha sottolineato nuovamente i piani.

La tecnologia di cui aveva parlato in precedenza Elon Musk, secondo la Showell sarà "pronta ed operativa entro un decennio", un arco di tempo nel corso del quale SpaceX sarà in grado di volare anche su Marte.

Ovviamente si tratta di semplici previsioni, ma nell'arco di un decennio chiaramente la situazione potrebbe cambiare radicalmente. L'idea che un razzo molto grande, in grado di trasportare circa cento persone, possa volare come un aereo e fare un viaggio tra due poli opposti della Terra, in circa 30-40 minuti, è quanto meno affascinante. La Shotwell ha anche aggiunto che nella visione futuristica della compagnia, il razzo dovrebbe atterrare su un pad a 5-10 chilometri al di fuori del centro città.

Shotwell ha anche stimato che il costo del biglietto dovrebbe essere a metà tra l'economy ed il business class di un aereo, quindi qualche migliaia di Dollari, dal momento che è questo l'ammontare per i viaggi transoceanici.

La dirigente ha anche affermato di essere "interessata in prima persona su questo aspetto, perchè viaggio molto ma non amo viaggiare", ecco perchè la società sta puntando tutto sulla riduzione dei costi e soprattutto dei tempi.

La Shotwell ha affermato che l'efficienza sarà garantita dal fatto che il razzo percorrerà lo stesso percorso una decina di volte al giorno, mentre un aereo a lungo raggio spesso fa un solo volo.