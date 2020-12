SpaceX inarrestabile: prototipo SN9 potrebbe decollare già questa settimana

SpaceX, l'agenzia di volo spaziale privata di Elon Musk, sembra aver premuto il piede sull'acceleratore per quanto riguarda lo sviluppo di Starship, l'innovativa "nave spaziale" che ha intenzione di raggiungere prima la Luna e poi Marte. Dopo il grande successo del prototipo SN8, arrivato a 12 km di altezza, ora tocca al prototipo SN9.

Così come notato dall'editore di Ars Technica, Eric Berger, le ultime chiusure autostradali nella contea di Cameron, in Texas (luogo dove si trova l'impianto di prova di SpaceX), fanno presagire che il prototipo SN9 possa già essere lanciato domani, giovedì 17 dicembre 2020. In particolare, la chiusura delle strade sono fissate per il 17 e 18 dicembre dalle 8:00 alle 17:00, (ora locale).

"L'astronave SN9 e la gru potrebbero dirigersi verso il sito di lancio durante queste finestre", ha suggerito il giornalista di NASASpaceFlight Michael Baylor. Dopo un "piccolo" inconveniente (che vi abbiamo già raccontato), il prototipo SN9 sembra essere sano e pronto per essere testato durante il suo volo di prova.

Non sappiamo ancora molto sui prossimi step che effettuare la compagnia e la chiusura stradale potrebbe non riferirsi al nuovo decollo. Staremo con gli occhi aperti, in caso di qualsiasi novità o punto di svolta sul caso. Nel frattempo, rifatevi gli occhi con quello che è rimasto dell'esplosione del prototipo SN8.