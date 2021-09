SpaceX Inspiration4: imminente la diretta streaming dei cittadini nello Spazio

Immaginatevi un equipaggio di cittadini (e non astronauti) a bordo di una navicella in grado di effettuare un viaggio dalla durata di tre giorni attorno alla Terra. Sarebbe interessante, no? Bene, questo è proprio quanto accadrà durante l'imminente missione Inspiration4 di SpaceX. Sì, avete capito bene: non vi resta che seguire la diretta.

Stando anche a quanto riportato da The Verge, se tutto andrà come pianificato, alle ore 02:02 italiane del 16 settembre 2021, quindi nella notte che segue la pubblicazione di questa notizia, un equipaggio composto da quattro comuni cittadini prenderà il suo posto all'interno della navicella spaziale Crew Dragon. Sì, il razzo è il Falcon 9, il fiore all'occhiello dell'azienda spaziale di Elon Musk. In ogni caso, non è la prima missione con equipaggio per SpaceX, bensì la quarta (come d'altronde si evince dal nome Inspiration4), ma quello che sta attirando l'attenzione è il fatto che a bordo per la prima volta non c'è alcun astronauta professionista. Ricordiamo inoltre che Netflix ha realizzato una docuserie sulla missione Inspiration4.

In ogni caso, se siete interessati a quest'ultima, potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento legato a Inspiration4, in cui abbiamo risposto un po' a tutte le domande che potreste avere in merito. Per farvi un breve riassunto, a bordo della Crew Dragon ci saranno una professoressa di geoscienze, un miliardario (il comandante), un assistente medico e un veterano dell'aeronautica militare. Questo equipaggio effettuerà un viaggio attorno alla Terra di tre giorni. In questo lasso di tempo, verranno effettuati dei test in campo medico, che potranno tornare utili per i futuri voli spaziali con equipaggio umano. Tra l'altro, c'è anche un obiettivo nobile, dato che la missione rientra in un'iniziativa in cui sono stati donati milioni di dollari al St. Jude Children's Research Hospital.

In ogni caso, la diretta ha già preso il via mediante il canale YouTube ufficiale di SpaceX. Se avete intenzione di fare le "ore piccole", potete seguire l'evento anche mediante il player presente in apertura.