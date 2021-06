SpaceX ha intenzione di costruire uno spazioporto: si chiamerà come una luna di Marte

SpaceX ha sicuramente tanti progetti davvero importanti per il futuro... oltre la Luna e Marte, infatti, prevede di costruire uno spazioporto che utilizzerà per lanciare e far atterrare i suoi razzi. Elon Musk ha recentemente condiviso su Twitter un render di uno spazioporto chiamato Deimos, il nome di una delle lune di Marte.

L'immagine, che potrete osservare al meglio in calce alla notizia, mostra una struttura simile a una piattaforma petrolifera. Nella descrizione del tweet si legge: "l'astronave si rifornisce prima del decollo sulla sua piattaforma di lancio offshore Deimos"; insomma, qualcosa che non lascia di certo spazio all'immaginazione.

Il CEO di SpaceX non ha però fornito alcun altro dettaglio sulla struttura oceanica, e molte altre informazioni, come la grandezza o il costo dell'intero complesso, sembrano ancora essere un mistero. Quello che sappiamo è che, secondo Musk, lo spazioporto oceanico è in costruzione e sarà avviato il prossimo anno.

La compagnia spaziale privata è famosa per aver ridotto sensibilmente il costo dei lanci grazie ai suoi razzi riutilizzabili e, grazie a questa nuova piattaforma, sarà in grado di ridurre ulteriormente i costi dell'operazione. Per altre informazioni sullo spazioporto oceanico non ci resta che aspettare nuovi dettagli che saranno condivisi tramite Twitter dallo stesso Musk quando saranno disponibili.

Nel frattempo, SpaceX ha anche inaugurato "Starbase", il sito di produzione situato a Boca Chica.