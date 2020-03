SpaceX invierà tre turisti alla Stazione Spaziale Internazionale l'anno prossimo

Grande annuncio per quanto riguarda il turismo spaziale: la compagnia privata di Elon Musk, invierà tre turisti alla Stazione Spaziale Internazionale verso la fine del 2021. Per farlo, SpaceX utilizzerà il suo razzo Falcon 9 e il suo nuovo veicolo spaziale Crew Dragon.

Questa missione sarà il primo viaggio completamente privato alla ISS e farà parte di un accordo tra SpaceX e la startup Axiom Space. I turisti spaziali trascorreranno due giorni viaggiando da e verso la stazione spaziale orbitale e otto giorni a bordo di quest'ultima (dove condivideranno lo spazio vitale con gli astronauti).

Non per tutti: il biglietto tutto compreso (si spera!) costerà circa 55 milioni di dollari, secondo il New York Times. SpaceX ha trascorso gli ultimi anni a costruire una nuova versione del suo veicolo spaziale Dragon, valutato per il volo umano come parte di un programma per inviare gli astronauti della NASA alla ISS. Proprio il mese scorso, inoltre, SpaceX ha annunciato di star lavorando con la società spaziale Space Adventures per inviare fino a quattro cittadini privati ​​in orbita attorno alla Terra alla fine del 2021 o all'inizio del 2022.

Il turismo spaziale inizia a prendere sempre più piede, e la società dell'eccentrico Elon Musk ha in mente grandi piani, con un viaggio turistico intorno alla Luna previsto tra qualche anno e l'ambizioso obiettivo di mandare gente su Marte. "Questo volo farà la storia e rappresenterà un momento fondamentale nella marcia verso l'accesso allo spazio", afferma infine il CEO di Axiom Space, Michael Suffredini, in una nota.