SpaceX lancerà in orbita le ceneri di 152 persone a bordo del Falcon Heavy

Si è aperta la scorsa notte la finestra per il terzo lancio del Falcon Heavy, che manderà in orbita 24 satelliti attorno alla Terra, ma anche le ceneri di 152 persone morte. Proprio quest'ultima parte è sicuramente la più particolare, in quanto è frutto di una partnership stretta con una società specializzata.

Celestis Memorial Spaceflights infatti ha acquistato lo spazio disponibile sul veicolo spaziale della compagnia di Elon Musk, all'interno del quale è stato montato un container contenente le piccole capsule di metallo piene di cenere.

Il lancio è stato definito dal CEO il "più difficile di sempre", in quanto i diversi satelliti e veicoli spaziali devono essere dispiegati in diverse orbite. In una delle fasi di lancio sarà anche mandato in orbita il Deep Space Atomic Clock della NASA, un orologio atomico che potrebbe cambiare in maniera radicale il modo di esplorare lo spazio insieme al LightSail della Planetary Society, anch'esso parte della missione.

Le capsule di cenere saranno riposte nello stesso veicolo spaziale in cui è presente l'orologio dell'Agenzia Spaziale Americana.

Occorre precisare che SpaceX non ha collaborato con i parenti dei defunti, e l'intera responsabilità della missione va a Celestis, che già in passato ha lavorato a progetti di questo tipo. Ad esempio in passato sono state mandate in orbita le ceneri dell'attore James "Scotty Dohan" di Star Trek.

I tecnici hanno inserito le singole 152 capsule all'interno di una manica fissata sulla parte superiore del satellite. Non tutte hanno le stesse dimensioni o peso e le famiglie possono scegliere tra 1 e 7 grammi. Su alcune di queste sono presenti incisioni scelte dai familiari ed hanno un costo inferiore ai 5.000 Dollari per i voli orbitali.

Nell'immagine in calce è mostrato proprio il processo attraverso cui vengono fissate le capsule delle ceneri.