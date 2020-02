SpaceX lancerà i primi turisti nello spazio tra fine 2021 ed inizio 2022

SpaceX ha annunciato che invierà quattro cittadini privati nello spazio tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. La missione sarà resa possibile grazie all'accordo siglato con Space Adventures, e consentirà ai turisti spaziali di fare un giro intorno alla Terra.

Space Adventures, nel confermare la partnership ha affermato che il prezzo della missione non sarà reso noto, ma nel frattempo ha diffuso alcune informazioni sul tipo di preparazione a cui dovranno sottoporsi i turisti.

I cittadini infatti prima di spiccare il volo dovranno trascorrere alcune settimane negli States, per alcuni corsi di formazione. Solo successivamente saranno lanciati dalla base di Cape Canaveral, in Florida per restare in orbita massimo cinque giorni ed orbitare intorno al nostro pianeta da due a tre volte. Nell'annuncio le due compagnie affermano che i turisti si allontaneranno dalla Terra più di chiunque altro negli ultimi cinquant'anni.

Qualora tutto dovesse andare per il verso giusto, sarebbe esaudito uno dei più grandi desideri del CEO Elon Musk, che da anni parla del turismo spaziale come un possibile nuova fonte d'introiti per l'azienda. Anche altre compagnie stanno puntando su missioni analoghe, tra cui Virgin Galactic di Richard Branson e Blue Origin di Jeff Bezos.

La partnership stilata da SpaceX e Space Adventures, però, dà un vantaggio importante alla compagnia dell'imprenditore sudafricano.

Questa missione sarà diversa rispetto a quella che vedrà Yusaku Maezawa approdare sulla Luna grazie a SpaceX.