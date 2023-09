SpaceX lancerà dei satelliti per potenziare la connettività satellitare di iPhone

Con iPhone 14 ha debuttato la connettività satellitare che Apple ha portato anche in Italia dove si è rivelata già fondamentale per il salvataggio di escursionisti. A quanto pare il colosso di Cupertino intende potenziare ulteriormente la copertura e per tale ragione si vuole affidare anche a SpaceX.

Secondo quanto riportato dal sito web Nola, il partner di Apple Globalstar avrebbe siglato un accordo con la società di Elon Musk per lanciare nuovi pacchetti di satelliti che verranno utilizzati per aggiornare la rete di comunicazione su cui si poggia la funzione Emergency SOS.

Globalstar nella fattispecie dovrebbe versare nelle casse di Apple 64 milioni di Dollari, secondo quanto trapelato in un documento depositato alla SEC. I pagamenti sarebbero in programma dal 2023 al 2025, il periodo in cui SpaceX prevede di lanciare i satelliti. La società è partner di Apple da tempo e sta gestendo i satelliti che garantiscono il corretto funzionamento del sistema: la somma in questione probabilmente rappresenta solo una piccola parte dell’importo complessivo che la Mela versa per la gestione dei satelliti.

Al momento della presentazione di iPhone 14, Apple ha spigato che l’opzione SOS sarà gratuita per i primi due anni, ma al momento ancora non ha offerto alcuna indicazione sui costi futuri.