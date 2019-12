SpaceX lancia carico della NASA per la Stazione Spaziale. Ecco cosa contiene

La collaborazione tra SpaceX e la NASA continua. Recentemente, la compagnia aerospaziale di Elon Musk ha nuovamente lanciato con successo un grosso carico di merci destinato alla Stazione Spaziale Internazionale.

Il lancio è avvenuto giovedì 6 dicembre, dal complesso spaziale di Cape Canaveral. Il carico arriverà alla ISS proprio durante questo fine settimana, portando agli astronauti nuovi rifornimenti e, soprattutto, nuovi esperimenti. La NASA invia regolarmente nuove scorte sulla Stazione Spaziale.

Alcuni dei progetti provengono anche da società private, che pagano per condurre esperimenti di microgravità sui loro lavori. L'ultimo carico dell'agenzia spaziale americana ha un peso di circa 2.500 chilogrammi, secondo quanto dichiarato. Sebbene quest'ultima non abbia rivelato tutto ciò che si trova a bordo del razzo, ha fornito dettagli su alcuni dei progetti più interessanti.

Ad esempio, l'esperimento "Malting ABI Voyager Barley Seeds in Microgravity" esaminerà come viene prodotto il malto nello spazio, che verrà quindi confrontato con quello prodotto sulla Terra, al fine di determinare gli effetti dell'ambiente di microgravità sul prodotto.



Altri importanti progetti in viaggio verso la ISS includono studi sulla diffusione delle fiamme sulla stazione orbitante e su come proteggere le ossa e i muscoli degli astronauti mentre si trovano nello spazio. Un esperimento fondamentale in vista dei prossimi obiettivi della NASA, tra cui il ritorno sulla Luna e Marte.