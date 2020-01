SpaceX lancia nello spazio altri nuovi 60 satelliti per la megacostellazione Starlink

Lunedì, la famosissima compagnia privata spaziale di Elon Musk, SpaceX, ha utilizzato un razzo Falcon 9 per schierare con successo altri 60 satelliti Starlink. Ciò porta il numero totale dei suoi veicoli spaziali in orbita ad - almeno - 172 unità. L'impresa ha reso SpaceX il più grande operatore satellitare commerciale al mondo.

Uno dei satelliti lanciato, tuttavia, è diverso da tutti gli altri: è ricoperto infatti da un "trattamento di oscuramento sperimentale" progettato per affrontare alcuni dei problemi che i satelliti stanno causando sulla Terra. Nel 2019, la compagnia ha posizionato con successo due lotti di 60 satelliti Starlink ciascuno situati nell'orbita terrestre bassa.

Ma l'operazione è lungi dall'essere finita: SpaceX ha già in programma oltre 20 ulteriori implementazioni quest'anno, il tutto come parte del suo obiettivo di creare una megacostellazione di 42.000 satelliti per portare internet in tutto il globo. Tuttavia, le polemiche per questo loro ambizioso scopo non sono di certo mancate. Oltre ad impedire diverse osservazioni astronomiche, alcuni astronomi hanno perfino suggerito che i dispositivi Starlink potrebbero impedirci di osservare eventuali asteroidi pericolosi in arrivo.

Se l'esperimento del "trattamento di oscuramento sperimentale" dovesse dare i suoi frutti, SpaceX utilizzerà questa tecnica anche per i futuri veicoli spaziali che saranno lanciati nell'orbita terrestre. In merito alla questione Gwynne Shotwell, presidente e COO della compagnia, ha affermato che trovare una soluzione potrebbe richiedere diversi "tentativi ed errori". È lodevole, comunque, l'intenzione della società di trovare un giusto compromesso per accontentare tutti.

Sarà possibile?