SpaceX lancia una nuova missione segreta battezzata Zuma

Il prossimo 16 Novembre, alle ore 8:00 della osta orientale, SpaceX lancerà una nuova missione segreta battezzata. La compagnia di, nella fattispecie, lancerà un carico segreto oltre la nostra atmosfera.

L’AeroSpace Corporation aveva testato un razzo Falcon 9 lo scorso 11 Settembre, con l’intenzione di lanciare la missione il 15, ovvero oggi, ma è stata spostata nuovamente e potrebbe subire ulteriori ritardi. La cosa certa però è che Zuma ha bisogno di essere lanciato entro il 30 Novembre, per ragioni ancora non note.

Secondo Space, il gigante della Silicon Valley potrebbe lanciare un carico commissionato dalla società che si occupa di difesa, Northrop Grumann, che lavora per il governo degli Stati Uniti. La famosa testata ha cercato di scoprire ulteriori dettagli a riguardo, ma un rappresentante di Northrop si è limitato ad affermare che "il carico è limitato".

SpaceX non è estranea al lancio di missioni top secret, ed in passato ha lanciato un satellite spia per l’NRO ed un altro carico utile per il Dipartimento di Difesa. Su Zuma, però, ancora nessuna agenzia governativa ha ammesso di essere dietro questa missione