SpaceX potrebbe già lanciare il suo prototipo SN9 questa settimana

SpaceX è pronta per testare anche il suo prototipo SN9 dell'astronave di prossima generazione Starship. L'obbiettivo questa volta è semplice: portare l'astronave a migliaia di metri verso l'alto, per poi farla atterrare dolcemente in discesa sulla piattaforma di atterraggio. Se dovesse andare per il meglio, sarà la prima volta.

Il precedente prototipo, SN8, è arrivato a un'altezza considerevole. Tuttavia, durante l'atterraggio, c'è stato un problema che ha fatto distruggere l'intera astronave una volta atterrata. La bassa pressione in un serbatoio di propellente, infatti, fece in modo che l'astronave cadesse troppo velocemente al suolo, sbattendo contro la piattaforma di atterraggio ed esplodendo.

Ora SpaceX è pronta per un altro importante volo di prova e questa volta si punta verso un atterraggio perfetto. La società sembrava pronta a lanciare i veicoli la scorsa settimana, ma due dei motori avevano bisogno di riparazioni, secondo quanto ha affermato Musk giovedì. Il CEO dell'azienda ha anche affermato che spera che SpaceX acceleri il processo di cambio del motore in modo che richieda "alcune ore al massimo".

Potremmo vedere il volo del nuovo prototipo questa settimana. Per il lancio sono necessarie sia la chiusura dello spazio aereo che la chiusura delle strade locali. Il giudice della contea di Cameron ha emesso avvisi di chiusura stradale di Boca Chica lunedì, martedì e mercoledì dalle 8:00 alle 17:00. Il motivo? Ovviamente - molto probabilmente - il possibile lancio del veicolo spaziale di SpaceX.

Stiamo in attesa.