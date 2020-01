SpaceX ha lanciato recentemente 60 nuovi satelliti Starlink

SpaceX ha lanciato con successo il suo quarto lotto di satelliti Starlink in orbita il 29 gennaio, dopo giorni di ritardi meteorologici. Questo è il secondo lancio di questo tipo da parte della società questo mese. Tutti i satelliti si sono schierati con successo circa un'ora dopo il decollo.

Il progetto Starlink ha un obiettivo semplice: fornire agli utenti di tutto il mondo un accesso costante a Internet ad alta velocità. La costellazione, con l'ultimo lancio, adesso sale a 240 unità. Elon Musk, CEO e fondatore di SpaceX, ha affermato che la sua azienda avrà bisogno di almeno 400 satelliti in orbita per fornire una copertura minima per internet e almeno 800 per una copertura moderata.

Non tutti sono entusiasti dell'idea della nuova mega-costellazione. Gli astronomi hanno espresso preoccupazione per il fatto che i satelliti potrebbero interferire con osservazioni scientifiche cruciali. I satelliti Starlink si fanno notare mentre orbitano attraverso il cielo notturno. Questo a causa della loro incredibile luminosità.

Musk e SpaceX hanno ascoltato le preoccupazioni degli astronomi e hanno sperimentato modi per ridurre la luminosità del satellite. Un satellite nel lotto precedente è stato rivestito con un materiale speciale per renderlo più scuro. Una volta testato il rivestimento, SpaceX deciderà quanto sia efficace e, in caso, verrà utilizzato per l'intera flotta.

Ad aver lanciato l'ultimo carico è stato un razzo Falcon 9 "veterano", che aveva completato precedentemente altre due missioni. Confermando ancora una volta l'efficacia dei missili riutilizzabili (per un massimo di 10 volte) da parte di SpaceX.