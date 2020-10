SpaceX ha lanciato il suo centesimo razzo Falcon: un video per festeggiare il momento

Tutto inizia nel 2008 quando, per la prima volta, venne lanciato il primo razzo Falcon di successo della storia. Il Falcon 1 aveva fallito nei suoi primi tre tentativi di lancio e un quarto fallimento consecutivo avrebbe causato quasi certamente la "morte" di SpaceX, secondo il fondatore e CEO dell'azienda Elon Musk. Il resto è storia.

SpaceX ha recentemente lanciato la sua centesima missione di successo (sabato 24 ottobre) e la società ha messo insieme un video per celebrare l'ambito traguardo, raggiunto grazie al lancio di un razzo Falcon 9 a due stadi che trasporta in orbita 60 satelliti a banda larga Starlink. Lo stesso giorno, SpaceX ha condiviso su Twitter un video che mostrava tutti i 100 lanci della compagnia, a partire da quello del 2008.

Oggi, il razzo di punta della compagnia è sicuramente il Falcon 9, responsabile di 95 dei 100 decolli di successo di SpaceX fino ad oggi. Il riutilizzo dei razzi, inoltre, è stato utilizzato in molti dei 100 decolli. Per la precisione: i booster del primo stadio del razzo sono atterrati 63 volte durante questi lanci.

La storia di SpaceX, però, è intervallata anche di molti fallimenti. Sono stati numerosi i problemi che ha dovuto far fronte la compagnia durante lo sviluppo del suo razzo e della sua prossima Starship. Quest'ultima, infatti, andrà a sostituire i razzi Falcon 9 per far fronte a tutte le esigenze di volo spaziale dell'azienda, dal lancio di satelliti in orbita al trasporto di clienti paganti sulla Luna e su Marte.