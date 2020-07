SpaceX: Il terzo lancio con equipaggio decreterà il successo dei sogni di Musk

L'azienda aerospaziale SpaceX ha in programma diversi lanci con equipaggio nel corso del 2021, con razzi nuovi e recuperati, ma molto dipenderà anche dall'esito che avrà il rientro della missione Demo 2.

Dopo che la Crew Dragon sarà sganciata dall'ISS, per far rientro sulla Terra, la prima cosa che gli ingegneri vorranno controllare - una volta atterrata - sarà lo stato di usura e i vari parametri strutturali della capsula. Se questa dovesse dimostrarsi definitivamente affidabile (ricordiamo che la capula ha fatto soltanto un rientro atmosferico durante un test senza equipaggio a marzo 2019) allora SpaceX avrà il via libera per progettare le future missioni, con astronauti e civili.

La prima missione ufficiale, denominata Crew-1, dovrebbe avere luogo già a settembre di quest' anno, con il compito di portare sulla Stazione Spaziale ben 4 astronauti, di cui uno di origine giapponese. I vettori e le capsule utilizzati saranno entrambi nuovi, ovvero il Falcon 9 B1061 e la Dragon C207. Se anche questa missione - come ci auguriamo - dovesse andare per il meglio allora la compagnia di Elon Musk si preparerà poi per il suo terzo lancio di astronauti, presumibilmente per le prime settimane del 2021.

La missione in questione, la Crew-2, avrà non solo l'onere di ospitare per la prima volta un astronauta europeo (Thomas Pesquet, di origine francese) insieme ad altri 2 colleghi e di trasportarli verso la ISS, ma sarà anche il primo volo con vettori già usati in missioni precedenti: il razzo Falcon 9 sarà lo stesso della Crew-1, mentre la capsula Dragon sarà la C206 che abbiamo visto in azione lo scorso maggio, durante la Demo-2.

Mancano ormai pochi giorni al tanto atteso rientro dei due astronauti americani Douglas G. Hurley Robert L. Behnken, e non vediamo l'ora di riaccoglierli sani e salvi a casa.