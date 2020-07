SpaceX, lancio imminente: la cometa NEOWISE dà spettacolo a Cape Canaveral

Sembra essere tutto pronto in casa SpaceX per l'ennesimo lancio di questi mesi (giusto per citare una missione terminata con successo nelle ultime settimane, c'è stata quella per la US Space Force). Tuttavia, oggi è un giorno speciale. Infatti, la cometa NEOWISE è apparsa sopra al luogo da cui partirà il razzo di SpaceX.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e come potete vedere tramite il canale YouTube ufficiale di SpaceX, la missione chiamata ANASIS-2 è in partenza alle ore 23:00 italiane di oggi 20 luglio 2020. Il lancio partirà dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) della Cape Canaveral Air Force Station (Florida). Potrete seguire la live streaming direttamente tramite il player presente qui sopra.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il razzo che verrà utilizzato è l'iconico Falcon 9 e il primo stadio è proprio quello che a fine maggio 2020 ha portato gli astronauti Behnken e Hurley sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel contesto della storica missione Demo-2, che ha consentito agli astronauti statunitensi di tornare a volare a partire dal suolo a stelle e strisce. Tra l'altro, recentemente è stata annunciata una possibile data relativa al ritorno a Terra degli astronauti della Crew Dragon, ovvero il 1 agosto 2020.

Tornando al lancio odierno, la missione ANASIS-2 si prefigge l'obiettivo di lanciare in orbita un satellite sudcoreano, che verrà utilizzato per le comunicazioni in campo militare. Sappiamo cosa stanno pensando i più attenti di voi: sì, è previsto il "ritorno a Terra" del primo stadio. La nave drone posizionata nell'Oceano Atlantico che verrà utilizzata oggi è "Just Read the Instructions". Insomma, ancora una volta Elon Musk e soci sono pronti a farci sognare. Speriamo solamente che non ci siano rinvii come quelli legati al lancio dei satelliti Starlink.

In ogni caso, al momento in cui scriviamo, il meteo sembra favorevole. Piccola chicca: stando anche a quanto pubblicato da SpaceX su Twitter, in questo momento che precede il lancio si sta verificando un evento molto interessante. Infatti, la cometa NEOWISE si è fatta vedere nel cielo stellato di Cape Canaveral. Per maggiori informazioni su questa cometa, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su NEOWISE.