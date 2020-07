SpaceX, lancio imminente per i satelliti Starlink: come seguire la diretta

Dopo svariati rinvii, finalmente dovrebbe essere arrivato il grande giorno: SpaceX si appresta a lanciare 57 satelliti Starlink (e 2 satelliti BlackSky utilizzati per servizi di imaging).

La compagnia ha infatti annunciato il nuovo tentativo tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. Se tutto andrà nel modo previsto, il lancio partirà alle ore 16:54 di oggi 11 luglio 2020. Potete seguire la diretta tramite il player presente qui sopra.

I dettagli della missione saranno sicuramente ormai noti a molti di voi, ma vi rinfreschiamo la memoria: Elon Musk e soci vogliono utilizzare i satelliti Starlink per realizzare una rete Internet satellitare globale ad alta velocità. Tra l'altro, recentemente sono state aperte le pre-registrazioni per testare il servizio.

In ogni caso, se non avete mai seguito un lancio di questo tipo (nemmeno quello di qualche giorno fa relativo al satellite GPS III per la US Space Force), vi diamo un semplice consiglio: provate a rimanere collegati per qualche minuto anche dopo il lancio. Infatti, oltre a quando termina il countdown, c'è anche un altro "momento magico": l'atterraggio del primo stadio del razzo Falcon 9 su una nave-drone. Piccola chicca interessante: nel caso non lo aveste notato, queste piattaforme posizionate nell'oceano hanno sempre nomi divertenti, palesemente frutto della mente di Musk. Ad esempio, è impossibile non citare "Of Course I Still Love You" e "Just Read The Instructions".

Insomma, sperando che le condizioni meteo non comportino altri "grattacapi", sicuramente gli appassionati dell'ambito spaziale hanno un evento da non perdere nella giornata odierna. La partenza è sempre prevista da Cape Canaveral (Florida).

Visto che si sta parlando di progetti legati a Elon Musk, vi ricordiamo che si tratta del CEO più pagato degli Stati Uniti d'America.