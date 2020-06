SpaceX, lancio imminente per la Space Force: qui la diretta streaming

Nonostante il rinvio del lancio dei satelliti Starlink (al momento non sembra ancora esserci una data per il prossimo tentativo), SpaceX non si è di certo persa d'animo e oggi 30 giugno 2020 è pronta a un altro lancio, questa volta per conto della Space Force statunitense.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e come potete vedere nella diretta attiva sul canale YouTube ufficiale di SpaceX, il razzo Falcon 9 è pronto a partire da Cape Canaveral (Florida) alle ore 21:55 italiane, ma la live streaming dovrebbe partire qualche minuto prima. In ogni caso, potrete seguire il lancio direttamente da questa pagina, attraverso il player che vedete qui sopra.

Se è una delle prime volte che seguite questi "eventi", dovete sapere che, se tutto andrà per il verso giusto, si potrà vedere anche l'atterraggio del primo stadio del Falcon 9, che dovrebbe avvenire grazie a una nave-drone posizionata nell'oceano Atlantico. Insomma, Elon Musk e soci si apprestano a dare ancora una volta spettacolo. Vi ricordiamo, inoltre, che ad agosto dovrebbero tornare gli astronauti della Crew Dragon, quindi ci aspettano grandi momenti in campo spaziale.

Per chi non lo sapesse, la missione odierna trasporterà un satellite GPS III (da non confondere con i satelliti Starlink, quelli che verranno utilizzati per Internet satellitare) che andrà ad aggiungersi agli altri già in orbita. I satelliti GPS III verranno utilizzati per mantenere operativo il sistema di posizionamento globale NAVSTAR (GPS). Per saperne di più, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Lockheed Martin (nota azienda statunitense di ingegneria aerospaziale che ha prodotto questi satelliti).

Vi ricordiamo che la United States Space Force, attiva dal 20 dicembre 2019 in modo indipendente, è una delle forze armate statunitensi che si occupa delle operazioni spaziali. Se siete degli appassionati di serie TV, sicuramente ne avrete sentito parlare anche per via di "Space Force" di Netflix.