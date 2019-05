SpaceX sta mandando dei piccoli pezzi di organi umani nello spazio

Un razzo di SpaceX, la compagnia spaziale privata di Elon Musk, verrà lanciato da Cape Canaveral con l'obiettivo di trasportare un carico alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) di circa 2.500 chilogrammi, compresi dei piccoli frammenti di organi umani.

Questa particolare spedizione fa parte dell'iniziativa Tissue Chips, un progetto nato con lo scopo di aiutare gli scienziati ad osservare la biologia umana nell'ambiente unico dello spazio, con una missione che potrebbe aiutarci a combattere le malattie qui sulla Terra.

Gli scienziati stanno inviando quattro frammenti di tessuto alla ISS, ciascuno contenente cellule umane che compongono diversi parti del corpo umano: reni, ossa e cartilagini, polmone, midollo osseo e la barriera emato-encefalica. Queste cellule vengono poi inserite in un dispositivo che consente loro di imitare la struttura e la funzione degli organi nel corpo.

Potrebbe sembrare una pazzia, ma la microgravità causa dei cambiamenti nelle cellule umane, che accelera la progressione di malattie, specialmente quelle legate all'invecchiamento. Lo studio di questi frammenti nello spazio, consentirà agli scienziati di vedere nel corso di poche settimane i cambiamenti che richiederebbero mesi sulla Terra.

I chip rimarranno sulla ISS per circa un mese, poi resteranno per 18 mesi sulla Terra, per poi ritornare di nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale, in modo che gli scienziati possano usarli per testare eventuali terapie farmacologiche.

"L'intera premessa dei frammenti di tessuto è che ci consente non solo di capire meglio come funzionano le malattie nel corpo, ma, soprattutto, può aiutarci a capire quali sono i migliori agenti terapeutici e farmaci che possiamo usare per combatterlo." ha detto Michael Roberts, vice capo scienziato dell'ISS National Lab.

Questa è la seconda volta che vengono inviati questi campioni nella spazio, e questo secondo carico dovrebbe partire Sabato 4 Maggio 2019.