SpaceX mostra l'esistenza di un grande vuoto legale

Elon Musk ha inviato un tweet utilizzando la connessione stabilita grazie al primo satellite della costellazione Starlink, una rete ad alta velocità che includerà 42.000 mini-satelliti. Questa iniziativa sottolinea la mancanza di normative internazionali che regolino l'utilizzo dello spazio, in particolare dalle aziende private.

Un gruppo di esperti ha discusso a lungo sull'argomento, questa settimana, durante la 70esima International Astronautical Conference. I trattati internazionali sono stati scritti quando soltanto poche nazioni erano in grado di inviare satelliti; attualmente molte università, o stati in via di sviluppo come l'Iran, sono in grado di inviare piccoli oggetti nello spazio. Questo può portare a potenziali problemi legali.

In questo momento, nell'orbita terrestre, ci sono circa 20.000 oggetti abbastanza grandi da poter essere catalogati; questa lista include dalla spazzatura ai pochi satelliti in attività. Un oggetto in disuso a 1.000 km di altezza cadrà nell'atmosfera, ma solo dopo 1.000 anni.

Christophe Bonnal, esperto francese che ha presieduto la commissione sui detriti spaziali, spiega come gli oggetti potrebbero colpire un satellite in uso e distruggerlo; per ora questa possibilità è rara, anche se c'è stato una possibile collisione tra un satellite ESA e uno Starlink. Ha aggiunto: "Lo spazio è infinitamente vuoto, questo non è come l'inquinamento marino".

Jean-Yves Le Gall, presidente dell'agenzia spaziale francese, ha ridimensionato l'impatto del problema. "Praticamente non ci sono esempi di problemi causati da detriti nello spazio," ha detto. "Ma sta iniziando a diventare urgente a causa del progetto della costellazione (di satelliti). Solo pensando alla costellazione di SpaceX, il problema deve essere considerato. La compagnia di Elon Musk non sta facendo nulla contro le regole, il problema è che non ci sono regole. C'è il controllo per gli aerei, finiremo con qualcosa di simile".

Jan Woerner, direttore dell'Agenzia Spaziale Europea, ha affermato che la miglior situazione sarebbe avere una legislazione internazionale, ma potrebbero volerci anni. Soltanto la Francia ha una legge che le impone di rimuovere entro 25 anni i satelliti nelle orbite basse.

La Nasa e altre agenzie hanno adottato regole interne ma non hanno nessun vincolo legale; i principali enti in grado di inviare oggetti nello spazio, sia privati che pubblici, sperano che tutti adottino un buon comportamento.

"È un problema classico con gli inquinanti," dice Carissa Christensen, il CEO di Bryce Space and Technology. "Questo è un problema tipico quando ci sono sfide a lungo termine."

In alternativa le agenzie nazionali potrebbero ripulire l'orbita terrestre dai detriti, dove ci sono resti dei sessant'anni di esplorazione spaziale da parte dell'umanità. Bonnal ha affermato che rimuovere solo pochi oggetti all'anno aiuterebbe moltissimo. Un esempio potrebbero essere i moduli dei razzi sovietici, che sono molto grandi e ingombranti; la collisione di due di loro raddoppierebbe i detriti nello spazio. Purtroppo nessuno è in grado di rimuoverli dallo spazio.

Gli esperti sperano che SpaceX sia in grado di mantenere il controllo delle componenti di Starlink, anche se, tre dei primi 60 satelliti hanno smesso di rispondere dopo un mese.