SpaceX mostra a tutti il suo nuovo e rivoluzionario Booster 9

L'azienda aerospaziale guidata da Elon Musk ha recentemente svelato alcune modifiche straordinarie al suo prototipo di razzo Starship, noto come Booster 9, che sta per essere testato in un volo imminente. Questo razzo fa parte del sistema di trasporto spaziale di nuova generazione di SpaceX, che comprende due elementi completamente riutilizzabili.

Il primo è un enorme booster di primo stadio chiamato Super Heavy e un veicolo di secondo stadio alto 50 metri chiamato Starship. Sebbene la coppia sia volata insieme solo una volta, in un test effettuato il 20 aprile, quella missione non è andata come previsto.

Starship e Super Heavy non sono riusciti a separarsi come programmato, costringendo SpaceX a inviare un comando di autodistruzione che ha fatto esplodere entrambi i veicoli sopra il Golfo del Messico. Ma come si suol dire, l'insuccesso è il miglior maestro. L'agenzia di Musk ha apportato una serie di modifiche al design per aumentare le probabilità di successo nei futuri voli.

La più significativa riguarda il sistema di separazione delle astronavi, che sarà completamente diverso nella prossima missione. Questa includerà un prototipo di Super Heavy chiamato Booster 9 e un veicolo di secondo stadio chiamato Ship 25. L'azienda ha anche introdotto un "interstadio ventilato" e uno scudo termico, componenti che faranno parte di un metodo di separazione chiamato "hot-staging".

Questa tecnica, comunemente utilizzata nei razzi russi, potrebbe aumentare la capacità di carico utile di Starship del 10%, secondo quanto dichiarato da Musk. Insomma, non vediamo l'ora di vederla in azione... sperando che questa volta sia migliore rispetto alla precedente.