SpaceX e NASA, gli astronauti della Crew Dragon stanno per tornare a Terra!

Dopo le prime indiscrezioni di qualche settimana fa, finalmente abbiamo delle informazioni precise in merito a quando gli astronauti protagonisti della storica missione che coinvolge la capsula Crew Dragon torneranno a Terra.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e TechCrunch e come scritto da Jim Bridenstine, amministratore della NASA, sul suo profilo Twitter ufficiale, la partenza degli astronauti Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley è prevista per il 1 agosto 2020. L'effettivo arrivo a Terra dovrebbe avvenire il 2 agosto 2020, come ben sapranno coloro che hanno già seguito "l'andata" (le tempistiche sono più o meno le stesse). In ogni caso, la finestra non è ancora del tutto precisa, dato che bisognerà vedere le condizioni meteo.

Vi ricordiamo che Behnken e Hurley sono stati protagonisti di uno storico lancio il 30 maggio 2020, quando sono partiti a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, raggiungendo come destinazione finale l'ISS (Stazione Spaziale Internazionale). Questa missione ha dato finalmente l'opportunità agli astronauti statunitensi di tornare a volare a partire dal suolo a stelle e strisce. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto entusiaste subito dopo il lancio, affermando che gli USA saranno i primi a portare l'uomo su Marte e far mettere piede a una donna sulla Luna.

Nel corso delle settimane in cui sono rimasti sull'ISS, Behnken e Hurley hanno preso parte ad attività molto importanti. Ad esempio, erano presenti quando il capitano dell'ISS ha suonato la campana d'apertura del NASDAQ. Inoltre, Behnken ha preso parte all'attività extraveicolare in cui Cassidy ha perso lo specchio, una "passeggiata spaziale" che era tra quelle previste per sostituire le ormai "obsolete" batterie al nichel idrogeno utilizzate dalla Stazione Spaziale Internazionale con altre a ioni di litio. Insomma, Behnken e Hurley hanno svolto il loro dovere e ora si apprestano a tornare a casa. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana.