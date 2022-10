SpaceX non lancia un Falcon Heavy dal 2019: ecco per quale motivo

Il razzo Falcon Heavy di SpaceX, veicolo spaziale che ha la più alta capacità di carico utile di qualsiasi veicolo di lancio attualmente operativo e la terza capacità più alta di qualsiasi razzo mai raggiunto in orbita, non viene lanciato dal 2019, ma sta per ritornare finalmente nello spazio dopo 40 mesi.

Martedì 1 novembre, infatti, un Falcon Heavy sarà lanciato per la missione classificata USSF-44 dell'US Space Force. Sarà solo il quarto decollo in assoluto. SpaceX ha lanciato più di 100 missioni con il suo Falcon 9 (meno potente dell'Heavy), ma per quale motivo questo gioiellino è rimasto a terra così tanto a lungo?

A causa del prezzo: la maggior parte dei carichi lanciati nello spazio pesa molto meno di 70 tonnellate, come invece può trasportare l'Heavy (che costa intorno ai 97 milioni di dollari), quindi vengono scelte opzioni più economiche rappresentate dal Falcon 9 (che ha un prezzo di circa 60 milioni di dollari).

Razzi robusti come il Falcon Heavy, l'Ariane 5 di Arianespace e il Delta IV Heavy dell'United Launch Alliance lanciano principalmente grandi satelliti su misura, costruiti e gestiti da agenzie governative come la NASA (che ha portato nello spazio recentemente il James Webb) e il National Reconnaissance Office degli Stati Uniti, non da società satellitari commerciali.

Nel frattempo SpaceX sta lavorando a un nuovo gigantesco razzo, chiamato Starship, che secondo la compagnia dovrebbe effettuare il suo primo volo di prova orbitale nei prossimi mesi e diventare operativo entro un anno o due.