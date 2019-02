SpaceX: nuova battuta d'arresto per la Crew Dragon

Bisognerà aspettare ancora un pò prima di vedere gli astronauti sulle navicelle spaziali targate SpaceX. La NASA infatti ha annunciato che i primi test di lancio effettuati sull'astronave Crew Dragon di SpaceX e Starliner di Boeing non hanno dati i frutti sperati ed hanno dato esito negativo.

Alla luce di ciò, per il terzo mese consecutivo l'Agenzia Spaziale Americana è stata costretta ad annunciare un ulteriore rinvio per il primo volo di prova della Crew Dragon, che ora è fissato per il 2 Marzo. Starliner della società di Jeff Bezos invece effettuerà il primo lancio di prova, senza equipaggio, non prima di Aprile.

I velivoli dovranno sottostare anche ad ulteriori test ed una missione di collaudo con l'equipaggio a bordo, e solo una volta conclusi con successo questi due step si passerà ai voli veri e propri. Ad oggi appare difficile effettuare previsioni, ma secondo molti il primo volo con gli umani per la Crew Dragon potrebbe avvenire a Luglio, mentre alla Starliner dovrebbe toccare ad Agosto.

SpaceX e Boeing, al netto dei numerosi problemi che stanno registrando, sono in corsa per diventare le prime società commerciali americane ad inviare persone nella Stazione Spaziale Internazionale. Il progetto è fondamentale anche per il futuro della NASA, in quanto potrebbe portare ad una riduzione significativa dei costi.