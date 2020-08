SpaceX pianifica il volo del prototipo Starship questo weekend

SpaceX sta programmando un nuovo test del suo prototipo Starship, dopo il primo test che ha avuto successo circa un mese fa. Il lancio è in programma questa domenica. Secondo il CEO Elon Musk, sarà un altro test preliminare prima di effettuare lanci molto più ambiziosi.

Sarà una prova per il prototipo SN6 Starship, una tanica di metallo che la compagnia spaziale spera di trasformare in un veicolo spaziale adatto al trasporto di merci e persone sulla Luna, su Marte o ancora più lontano. SpaceX ha già annunciato una modifica del design, che verrà rivelato entro fine Agosto, molto probabilmente in questa occasione.

Il lancio è in programma per le 9 di mattina, secondo il fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti, e avverrà dalla struttura di SpaceX a Bocha Chica, Texas.

"Ci sono buone possibilità che qualcosa possa slittare, però Domenica sarà una giornata intensa," ha tweettato Musk riguardo alla giornata del test.

Continuano le prove per SpaceX di seguire il loro ambiziosissimo progetto di inviare persone verso altri pianeti e dare finalmente il via alla colonizzazione dello spazio da parte dell'Umanità. Se Elon Musk avrà ragione sarà il tempo a dircelo, per ora, a noi non resta che attendere e guardare con interesse alle vicende di SpaceX.