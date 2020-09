SpaceX porta un dono di Halloween alla ISS: l'equipaggio della Crew-1

Dopo un lungo da farsi, e dopo la fatidica missione di prova dello scorso maggio che ha portato due astronauti americani a bordo della ISS, la SpaceX ora si prepara alla prima missione operativa con equipaggio umano, adoperando un Falcon 9 e la capsula Crew-Dragon.

Il 30 maggio 2020 abbiamo assistito all’importante lancio della missione Demo-2, in cui i due astronauti americani Douglas Hurley e Robert Behnken, grazie al vettore riutilizzabile Falcon 9 e alla nuovissima capsula per trasporto umano Crew Dragon, sono saliti sulla Stazione Spaziale Internazionale per una missione di circa due mesi.

Si è trattato di un lancio di prova per l’agenzia spaziale capitanata da Elon Musk e, sebbene abbia segnato il fatidico ritorno di razzi-lanciatori americani direttamente dal suolo americano (che non accadeva dal 2011, dopo che lo Shuttle fu mandato in pensione), adesso si ha la nuova data per dare ufficialmente il via alle missioni “SpaceX Crew”: un insieme di almeno sei missioni operative verso il laboratorio spaziale orbitante nate da un contratto con NASA di circa 2.6 miliardi di dollari, firmato nel 2014.

L’appuntamento, in un primo momento programmato per il 23 ottobre, è stato posticipato al 31 ottobre alle ore 08:40 (del fuso orario italiano). La causa non è dovuta ad alcun tipo di guasto né a problemi meteorologici, ma semplicemente si è preferito non accavallare le finestre di lancio tra il suddetto Falcon 9 e la capsula Soyuz, di partenza il 14 ottobre. Speriamo non ci siano ulteriori rinvii di sorta!

Se tutto andrà come da programma sarà un Halloween con i fiocchi, all’insegna dell’esplorazione e della scienza spaziale. L’equipaggio della Crew-1 sarà composto dai tre astronauti NASA Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, più Soichi Noguchi proveniente dalla JAXA (l’Agenzia Spaziale Giapponese). È un altro piccolo record per la SpaceX che porta per la prima volta un membro non americano a bordo della capsula. La loro missione durerà 6 mesi, dando al via alla Expedition 64 sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Ovviamente il tutto potrà essere seguito in diretta come per ogni lancio SpaceX, quindi se siete interessati potrete collegarvi al canale YouTube della compagnia, o direttamente sul loro sito.

Di recente la società di Elon Musk si è data molto da fare anche con il suo nuovo veicolo, la Starship, distruggendo di proposito uno dei suoi serbatoi sperimentali.