SpaceX porterà gli astronauti nello spazio il 4/20, una data molto particolare

Prossimamente SpaceX porterà nello spazio quattro astronauti della NASA, in una data sicuramente molto particolare e già citata più volte da Elon Musk: il 20 Aprile (4/20). L'attesa missione Crew-4 di SpaceX, precedentemente programmata per il 19 aprile, è stata slittata recentemente per questa nuova data. Coincidenze? Può darsi.

Il manager del programma dell'equipaggio della NASA, Steve Stich, ha ironizzato sul fatto che la Crew-4 sarebbe stata una missione da "4-4-4". Il motivo è semplice: questa è la quarta missione di SpaceX con la NASA, con quattro booster e nel quarto mese dell'anno. Tuttavia, è la data 4/20 ad essere degna di nota, soprattutto perché Musk ha più volte menzionato questo numero.

420, 4:20, o 4/20 è un termine che fa riferimento al consumo di cannabis e, inoltre, anche un modo per identificarsi con la cultura della sostanza. Il miliardario proprietario di SpaceX ha perfino affermato di ritirare le azioni Tesla a 420 dollari, una dichiarazione che fece perdere alla compagnia il 9% del valore delle sue azioni.

Non sappiamo se SpaceX abbia fatto slittare la missione Crew-4 per questo motivo, ma quando c'è di mezzo Elon Musk dobbiamo aspettarci di tutto. Quello che sappiamo, però, è che l'equipaggio sarà composto dal comandante Kjell Lindgren, dal pilota Robert Hines e degli specialisti di missione, l'italianissima Samantha Cristoforetti e Jessica Watkins.