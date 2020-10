SpaceX porterà nuovamente gli astronauti della NASA sulla Stazione Spaziale, ecco quando

Dopo aver trasportato i due astronauti della NASA, Robert Behnken e Douglas Hurley, per la prima volta dopo quasi un decennio, SpaceX si prepara nuovamente a portare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale il personale operativo dell'agenzia spaziale americana, ma questa volta gli astronauti sono quattro.

Ad annunciarlo è la NASA stessa nella giornata del 26 ottobre, mentre la data di lancio è settata per il 14 novembre. Chiamata Crew-1, la missione sarà il primo volo operativo della capsula Crew Dragon di SpaceX e la seconda missione Crew Dragon per il trasporto di passeggeri a bordo. Il lancio è previsto su un razzo SpaceX Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

A essere trasportati sull'ISS saranno gli astronauti della NASA Shannon Walker, Victor Glover e Michael Hopkins e l'astronauta Soichi Noguchi della Japan Aerospace Exploration Agency. L'equipaggio trascorrerà sei mesi presso il laboratorio orbitante prima di tornare sulla Terra.

SpaceX attualmente non è l'unica azienda che lavora al lancio di astronauti nello spazio per la NASA, ma gli altri "concorrenti" non hanno avuto lo stesso successo della compagnia di Elon Musk. La navicella spaziale CST-100 Starliner di Boeing, infatti, non è riuscita a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale durante il suo volo di prova lo scorso anno, ma dovrebbe lanciare una seconda missione dimostrativa senza equipaggio nel gennaio 2021.

Boeing, inoltre, effettuerà il suo primo volo con equipaggio la prossima estate.