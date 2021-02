SpaceX porterà i pezzi del Lunar Gateway intono alla Luna

La NASA ha scelto SpaceX per lanciare le prime parti del Lunar Gateway, un futuro avamposto con equipaggio grande circa un decimo della Stazione Spaziale Internazionale. La struttura orbiterà intorno alla Luna e verrà utilizzata come trampolino di lancio per le future missioni Artemis sulla superficie del nostro satellite.

Sarà, nel dettaglio, un Falcon Heavy, un razzo riutilizzabile per carichi pesanti che è stato lanciato solo tre volte dal 2018, che trasporterà il Power and Propulsion Element (PPE) e l'Habitation and Logistics Outpost (HALO) della NASA dalla piattaforma di lancio 39A al Kennedy Space Center della NASA; tutto questo non prima di maggio 2024.

Il PPE, per l'esattezza, è un veicolo spaziale che consentirà all'avamposto di comunicare con la Terra e spingere il Gateway in varie orbite. L'HALO è, invece, il luogo in cui gli astronauti trascorreranno del tempo in attesa di scendere sulla superficie lunare. Quest'ultimo servirà anche come hub di attracco e supporterà le missioni scientifiche, oltre a integrare i sistemi di supporto vitale a bordo della Orion, la navicella spaziale dell'agenzia progettata per trasportare gli astronauti al Gateway.

La prima missione con equipaggio del programma Artemis, Artemis 2, dovrebbe essere lanciata nel 2023 e trasportare quattro astronauti intorno alla Luna. Tutto questo per agevolare la missione Artemis 3, il primo volo con equipaggio - che farà sbarcare degli astronauti sulla Luna - che è previsto per il 2024.