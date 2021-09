SpaceX porterà nello spazio Apple Watch, iPhone ed iPad: ecco perchè

La prossima missione spaziale di SpaceX avrà tra i protagonisti diversi prodotti Apple. Secondo quanto riferito da AppleInsider, infatti, a bordo della navicella della società di Elon Musk ci sarà un Apple Watch Series 6, un iPhone 12 pro ed un iPad Mini.

I tre dispositivi saranno coinvolti in una serie di esperimenti riguardanti l'impatto che hanno i voli spaziali sul corpo umano.

L'equipaggio della missione Inspiration4 monitorerà la salute avvalendosi dei device Apple ad un'orbita di 575 chilometri per tre giorni. SpaceX ha dato il via ad una collaborazione con il TRISH (Translational Research Institute for Space Health) del Baylor College of Medicine ed alcuni scienziati del Weill Cornell Medicine per raccogliere dati ambientali, biometrici e campioni biologici dei quattro membri dell'equipaggio.

L'ingegnere biometrico Jimmy Wu, parlando con SpaceExplored ha spiegato che si tratta di "una serie di progetti piuttosto impegnativi per Apple".

Apple Watch avrà il compito di raccogliere i dati sul battito cardiaco, il movimento, il sonno, la frequenza cardiaca ed il ritmo, la saturazione sanguigna, il rumore ambientale nella cabina e l'intensità della luce. Tali dati saranno valutati ed analizzati attraverso l'app Cognition installata su un iPad Mini, mentre l'iPhone 12 Pro sarà abbinato al dispositivo Butterfly IQ+ Ultrasuond per scansionare gli organi dell'equipaggio.

Nel corso della missione saranno effettuate altre analisi cliniche: verranno prelevate delle gocce di sangue utilizzando un dispositivo di immunodosaggio a flusso verticale (VFI) ma saranno anche effettuate valutazioni di equilibrio e percezione.

Il lancio della missione è previsto per il 14 Settembre. Tra poche settimane, intanto, Apple dovrebbe presentare il nuovo Apple Watch Series 7.