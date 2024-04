SpaceX porterà strutture gigantesche come degli stadi nello spazio

La corsa allo spazio si arricchisce di un nuovo, audace capitolo. La startup Max Space ha annunciato piani rivoluzionari per trasportare habitat espandibili, delle vere e proprie strutture abitative grandi quanto stadi, in orbita terrestre utilizzando i razzi di SpaceX entro la fine del decennio.

Aaron Kemmer, cofondatore di Max Space, ha espresso una visione chiara: “Il problema dello spazio oggi è la mancanza di spazi abitabili. Se non riusciamo a rendere lo spazio abitabile meno costoso e più ampio, le prospettive umane nello spazio resteranno limitate”. Forte di questa convinzione, la startup, nata appena un anno fa, punta a rivoluzionare il concetto di habitat spaziali con soluzioni che variano da 20 a 1.000 metri cubi, dimensioni che potrebbero eclissare i progetti attuali.

Il sogno di Kemmer? Una città sulla Luna entro la fine della sua vita, con gli habitat di Max Space integrati nelle tube laviche sotterranee del satellite (anche Jeff Bezos è d'accordo). Queste ambizioni si estendono anche a Marte, dove gli habitat potrebbero essere dispiegati sulla superficie. Tali habitat, progettati per galleggiare nella microgravità orbitale, beneficerebbero delle tecnologie "gonfiabili", un approccio che riduce notevolmente le dimensioni del carico utile necessario per il lancio, un aspetto cruciale data l'elevata costosità dei trasporti spaziali.

Nonostante l'idea di habitat gonfiabili non sia nuova—attualmente ci sono tre moduli abitativi di questo tipo in orbita, sviluppati da Bigelow Aerospace — Max Space punta a ridurre ulteriormente i costi attraverso innovazioni scalabili e un approccio fresco e audace. Maxim de Jong, co-fondatore, ha già esperienza con gli involucri pressurizzati di due di questi habitat, esperienza acquisita lavorando per il contractor canadese Thin Red Line Aerospace.

Entro soli due anni, la startup prevede di lanciare il suo primo test fuori dalla Terra: un modulo delle dimensioni di due valigie che, una volta in orbita, si espanderà fino a raggiungere i 700 piedi cubi. Se tutto procederà come previsto, questo prototipo potrebbe superare il volume di tutti gli habitat gonfiabili attualmente in orbita, segnando un record e facendo da apripista per una nuova generazione di habitat spaziali.

