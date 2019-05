SpaceX, posticipato di una settimana il lancio dei satelliti Starlink

Dopo il primo rinvio, a causa delle condizioni meteorologiche non favorevoli, SpaceX ha annunciato di aver rinviato di circa una settimana il lancio dei primi 60 satelliti Starlink , per alcuni aggiornamenti al software ed effettuare dei nuovi controlli.

La missione, di cui ci ha parlato SpaceX in un video pubblicato su YouTube, dovrà portare in orbita bassa una prima serie di sessanta satelliti per il nuovo servizio di internet mondiale di Elon Musk, battezzato appunto Starlink. La missione avrà anche un ruolo nevralgico nell'obiettivo dell'imprenditore sudafricano di conquistare lo spazio ed esplorarlo in tutte le sue sfaccettature, in quanto dovrà generare gli introiti che consentiranno a SpaceX di investire in altri progetti.

Il lancio era in programma per la serata di ieri, nella seconda finestra di lancio che aveva aperto la società dopo la chiusura della prima a causa del vento. Solo a qualche ora dal via SpaceX ha fatto sapere di aver rinviato il tutto di circa una settimana "per aggiornare il satellite e ricontrollare tutto. Il nostro obiettivo è di portare a termine con successo la missione. La prossima finestra di lancio è prevista per una settimana circa".

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla nuova data, vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili nuove informazioni.