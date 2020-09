SpaceX si prepara per un volo di prova del prototipo SN8: volerà per 18.300 metri

Poco più di un anno fa sulle nostre pagine vi raccontavamo dell'ultimo volo di Starhopper, il prototipo iniziale di Starship, la nave spaziale "rivoluzionaria" che SpaceX ha intenzione di utilizzare per andare sulla Luna e su Marte. Di progressi (e fallimenti) ne sono stati fatti tantissimi e il prossimo step è già all'orizzonte.

Due prototipi di astronave, noti come SN5 e SN6, hanno recentemente eseguito i loro salti di prova fino a 150 metri presso le strutture di SpaceX a Boca Chica. Il prossimo veicolo è quasi pronto per salire molto più in alto, secondo il sempre discusso CEO dell'azienda, Elon Musk. "L'astronave SN8 dovrebbe essere pronta in circa una settimana", ha dichiarato Musk via Twitter sabato 12 settembre.

L'obiettivo questa volta è volare fino a 18.300 metri. Prima, però, dovranno essere condotti i test di fuoco statico, controlli di routine del motore effettuati mentre un veicolo è ancorato al suolo. I motori che verranno testati sono i Raptor di SpaceX, molto probabilmente tre, che saranno capaci di portare il prototipo SN8 così in alto. Per confronto, SN5 e SN6 sfoggiavano solo un singolo motore Raptor. Qualora ve lo stesse chiedendo, il prototipo SN7 era un serbatoio di prova che SpaceX ha fatto esplodere intenzionalmente.

Il veicolo finale, Starship, sarà in grado di trasportare fino a 100 persone sulla Luna, Marte e molte altre destinazioni mediante l'utilizzo di sei motori raptor. L'astronave alta 50 metri, invece, verrà lanciata dalla Terra in cima a un gigantesco razzo noto come Super Heavy, alimentato da circa 30 motori Raptor. Sia Starship che Super Heavy sono progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili, il marchio di fabbrica di SpaceX.

Un viaggio con questa astronave è programmato per il 2023. La compagnia ha già un cliente: il miliardario giapponese Yusaku Maezawa.