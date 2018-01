SpaceX: prevista per oggi la prova dei motori del Falcon Heavy

SpaceX effettuerà nella giornata di oggi la prova statica di combustione dei motori Merlin del razzopresso il sito di lancio di Cape Canaveral. Qualora il test dovesse andare bene, la compagnia di Elon Musk potrebbe effettuare il lancio inaugurale del nuovo velivolo nel giro di qualche settimana, probabilmente entro la fine del mese.

Il lancio del Falcon Heavy è atteso da tempo da parte degli osservatori della compagnia dell'eccentrico amministratore delegato di Tesla.

Questo nuovo razzo è costituito da tre dei booster del Falcon 9, che sono stati combinati in un unico veicolo di lancio più grande, il più grande del mondo. I potentissimi motori permettono al razzo di trasportare un carico da 140.000 libbre nell'orbita più bassa della Terra.

Durante le prove iniziali di qualche mese fa, uno dei motori Merlin ha registrato un malfunzionamento che ha provocato un'esplosione nell'impianto di prova.

Il test è previsto per il pomeriggio americano, ed i risultati saranno resi noti ufficialmente da SpaceX attraverso i vari canali di comunicazione della società. E' probabile, come già successo in passato, che la compagnia trasmetta il tutto in live streaming, soprattutto il momento in cui il veicolo verrà espulso dall'orbita.

Vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni a riguardo e provvederemo a pubblicare anche l'eventuale filmato completo del test.

Il Falcon Heavy proprio qualche settimana fa è stato posizionato verticalmente sulla struttura di lancio. A tal proposito, SpaceX aveva rilasciato un set di fotografie mozzafiato.