SpaceX: ecco il primo, enorme prototipo di Super Heavy! Il booster più potente del mondo

Dopo mesi di trepidazione finalmente negli stabilimenti di Boca Chica Village, Texas, è apparso il primo prototipo completo di Super Heavy, nominato "BN1". Quando sarà portato alla sua configurazione finale, Super Heavy diverrà il booster più potente mai costruito dall'uomo.

È un altro piccolo successo per il multimiliardario Elon Musk, fondatore e CEO della compagnia aerospaziale SpaceX: il booster della navetta aerospaziale più avveniristica di sempre è stato correttamente montato, unendo i due enormi segmenti che già da diverso tempo erano stati avvistati negli stabilimenti di Boca Chica.

I lavori per la riconquista della Luna e per l'esplorazione umana di Marte proseguono a gonfie vele a quanto sembra, e non solo sui prototipi SN di Starship che abbiamo visto fin ad ora. Ma alcuni di voi forse si staranno leggermente confondendo con questi nomi, quindi è giusto fare una veloce e semplicissima ricapitolazione:

Con la parola "Starship" si ci riferisce sia all'intero vettore (stadio booster più secondo stadio), sia al secondo stadio in sé, di cui - in questi giorni - stiamo vedendo vari test sperimentali (SN11 è già pronta per il prossimo lancio). "Super Heavy" invece è il primo stadio, detto anche "booster", cioè la parte del razzo che avrà la parte più difficile del viaggio: vincere la forza di gravità terrestre e immettere Starship in orbita, per poi staccarsi e riatterrare.

La sua particolarità è che - nonostante sia il booster più potente mai costruito - è fondamentalmente molto simile al Falcon 9 per quanto riguarda la sua progettazione, e questo velocizzerà di molto i lavori per gli ingegneri della SpaceX, soprattutto per sperimentare le possibili modalità con cui farlo riatterrare (di recente Elon Musk ha suggerito un sistema di "aggancio al volo" per recuperare il booster).

BN1 è il primo prototipo di Super Heavy che vediamo nella sua interezza, per la bellezza di 70 metri di altezza... e quando sarà ufficialmente pronto ricordatevi che sopra ci andrà posizionato Starship, per un totale di 120 metri!

Proprio per via di queste dimensioni così impressionanti, il prototipo BN1 non verrà utilizzato per test di accensione o di volo, ma solo per mettere alla prova le gru e gli stabilimenti, al fine di verificare se è possibile gestire bestioni di tali grandezza.

La buona notizia è che pezzi di BN2 sono già arrivati a Boca Chica e che molto probabilmente verranno montati entro il mese di aprile.