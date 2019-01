SpaceX: il primo lancio del 2019 previsto per oggi 11 Gennaio

In occasione della pubblicazione della prima foto dello Starship, SpaceX ha annunciato che nella giornata di oggi è previsto il primo lancio del 2019. La finestra si aprirà alle 16:31 italiane.

Il 2018 di SpaceX è stato costellato da successi: la compagnia di Elon Musk ha tenuto 21 missioni da record, che l'hanno resa una delle società private più importanti del settore spaziale.

Quello di oggi sarà l'ottavo ed ultimo lancio di SpaceX nell'ambito della missione che ha portato al lancio di 75 satelliti di comunicazione per Iridium. Nel pomeriggio saranno mandati in orbita 10 satelliti Iridium NEXT su un'orbita terrestre molto bassa.

La prima fase della complessa missione è cominciata lo scorso mese di Settembre. Il lancio di oggi, il primo del nuovo anno, vedrà il razzo atterrare sul dronesh Just Read the Instructions che staziona sull'Oceano Pacifico. Salvo colpi di scena o imprevisti dell'ultimo istante, dovrebbe trattarsi di una missione di routine per una compagnia rodata come SpaceX.

Ad oggi non sono noti i programmi della società per il 2019, ma è da mettere in preventivo un aumento dei lanci. Nel 2017 infatti ha tenuto 18 missioni, mentre nel 2018 il numero è salito a 18. Secondo alcune ipotesi, la compagnia nel 2019 terrà tra 16 a 20 lanci del Falcon 9 e da due a tre del Falcon Heavy.