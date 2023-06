SpaceX pronta di nuovo ad accendere Starship: più di 1.000 modifiche effettuate

Il conto alla rovescia per il secondo volo di prova della Starship di SpaceX è iniziato. Nonostante le domande ancora aperte sulla fattibilità del calendario proposto, Elon Musk e il suo team di ingegneri sembrano procedere a ritmo sostenuto. Lunedì, SpaceX ha condotto un test di accensione statica del Ship 25, l'ultimo prototipo della Starship.

Il test è stato effettuato accendendo tutti i suoi sei motori Raptor in una scarica totale che è durata tra i cinque e i sei secondi. La prova di accensione statica, un precursore standard di un effettivo lancio, si è svolto presso l'installazione principale di SpaceX, Starbase, a Boca Chica, in Texas, dove la Starship ha condotto il suo volo orbitale inaugurale ad aprile, un esercizio che si è concluso con l'esplosione del razzo.

C'è ancora molto lavoro da fare. Musk ha affermato in una discussione live su Twitter che SpaceX dovrà apportare "ben oltre mille" modifiche prima del prossimo lancio, aggiungendo che stima una probabilità di successo del "60%" questa volta. La modifica più significativa è il passaggio a quello che viene chiamato un approccio di "staging a caldo" per ottenere una separazione dei due stadi del razzo, che non sono riusciti a staccarsi durante il primo volo orbitale a causa di diversi guasti del motore.

Secondo Musk, l'uso dello staging a caldo impedirà una perdita temporanea di spinta durante la sequenza di separazione, aumentando la già gigantesca capacità di carico utile della Starship di 100 tonnellate metriche del dieci percento. Ma questo significa che SpaceX dovrà dotare il booster riutilizzabile di un'estensione che indirizzerà lo scarico del secondo stadio lontano dal razzo in modo che non venga distrutto. "Questa è la cosa più rischiosa, penso, per il prossimo volo", afferma Elon.

La data di lancio per il secondo volo è ancora incerta, anche se il miliardario rimane ambizioso. "Pensiamo che, probabilmente, gli aggiornamenti della rampa di lancio, e il booster e la nave, saranno pronti in circa sei settimane." Oltre agli ostacoli ingegneristici, SpaceX si trova di fronte a un altro enorme ostacolo: la Federal Aviation Administration.