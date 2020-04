SpaceX è quasi pronta per iniziare a testare il suo terzo prototipo di Starship

Sta per passare un anno e SpaceX, l'azienda di Elon Musk, è ancora al lavoro sui suoi prototipi di Starship, la nave spaziale di prossima generazione che sarà utilizzata per colonizzare Marte. Sfortunatamente, l'azienda ha riscontrato alcuni problemi con questi prototipi, e i primi due sono esplosi durante i test.

Il primo prototipo, Starship Mk.1, è esploso il 20 novembre 2019, durante un test di carico. Il secondo prototipo, SN1, è esploso durante un test di pressione la sera del 28 febbraio 2020. Non arrendendosi, Musk ha recentemente condiviso le immagini dei componenti per il prototipo SN3 in fase di assemblaggio.

Come i suoi predecessori, il prossimo passo per prototipo saranno le prove di carico criogenico, in cui i serbatoi di metano e ossigeno del veicolo spaziale saranno riempiti con dell'azoto liquido. In una precedente dichiarazione, Musk ha annunciato che il terzo prototipo sarebbe stato utilizzato per prove antincendio statiche e voli corti, mentre i voli di prova più lunghi saranno effettuati su SN4.

Le prossime prove del prototipo saranno effettuate tra il 1° e il 3 aprile, seguito da un altro test che verrà effettuato tra il 6 e l'8 aprile. Elon Musk spera di iniziare a condurre viaggi sulla Luna entro il 2022, seguite da missioni con equipaggio in superficie entro il 2024. Nel 2023, invece, l'uomo ha intenzione di effettuare i primi viaggi turistici intorno al satellite.

Vediamo come andrà a finire questa prova!