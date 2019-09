SpaceX pronta per un altro test di Starship: manderà la nave ancora più in alto

SpaceX non perde tempo. Dopo il suo ultimo test di prova del prototipo Starhopper, effettuato con successo, la compagnia si prepara a testare nuove altezze mai raggiunte prima da Starship (che, ricordiamo, avrà l'obiettivo di portare l'uomo su Marte).

Lo stesso Elon Musk, CEO di SpaceX, ha confermato su Twitter che la nave spaziale si sta attualmente preparando ad un test di volo di "classe orbitale". Starship volerà molto più in alto della sua versione precedente e, questa volta, raggiungerà un'altezza di 20 chilometri.

La compagnia ha infatti presentato una richiesta alla FCC (Federal Communications Commission) per autorizzare le comunicazioni tra la nave e la base. Contemporaneamente, SpaceX è in attesa anche dell'autorizzazione per espandere la sua struttura di lancio di Boca Chica.

Il design del veicolo potrebbe essere svelato il 28 settembre, così come ha fatto intuire precedentemente lo stesso Musk. Inoltre, il test di lancio per i primi 20 chilometri potrebbe essere effettuato già dal 13 ottobre.

Dopo questa prova ne arriveranno altre, con l'obiettivo di portare il mezzo spaziale sempre in più in alto. La compagnia spera di lanciare il primo volo commerciale della nave stellare nel 2021. Il tempo stringe, e SpaceX sa che deve mettere il piede sull'acceleratore per rispettare i piani proposti.