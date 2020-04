SpaceX, il prototipo di Starship non ce l'ha fatta; Elon Musk: 'Errore di configurazione'

Il terzo prototipo di Starship non è riuscito a superare uno dei test di ruotine e non ha fatto esattamente una bella fine, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Ars Technica e TechCrunch, SN3, questo il nome utilizzato per riferirsi al terzo prototipo di Starship, non è riuscito a portare a termine correttamente un test di pressione criogenica, che viene effettuato per simulare le condizioni della "prova finale".

Nel commentare l'accaduto, Elon Musk, CEO di SpaceX, ha affermato: "Vedremo cosa dirà l'analisi dei dati in mattinata, ma potrebbe esserci stato un errore nella configurazione". Nel frattempo, il video del fallimento sta già facendo il giro del mondo, dato che le immagini sono autoesplicative.

I più attenti di voi si ricorderanno che anche SN1 aveva avuto un destino simile a inizio marzo 2020. Da non dimenticare MK1, che era esploso durante un collaudo a Boca Chica (Texas). Insomma, non è la prima volta che un test di questo tipo fallisce in casa SpaceX. Tuttavia, Elon Musk e il suo team riponevano speranza in SN3, ma purtroppo non tutto è andato come sperato. A questo punto, sembra che SpaceX si stia già concentrando su SN4, che probabilmente verrà testato nei prossimi mesi.