SpaceX ha richiesto l'autorizzazione a far volare la sua Starship già a marzo

La nave spaziale "Starship" di SpaceX sarà il veicolo, così come afferma Elon Musk, che avvierà i voli commerciali sulla Luna e su Marte. Durante questi ultimi mesi ci sono state diverse battute d'arresto per il veicolo spaziale, tuttavia, Musk ha affermato che la società sarebbe andata avanti con altri prototipi. E così è stato.

Secondo recenti registrazioni fatte con la FCC (Commissione federale per le comunicazioni), un nuovo test potrebbe aver luogo già a metà marzo e coinvolgerà il lancio del veicolo dalla società a Boca Chica, in Texas, che volerà ad un'altitudine di 20 km prima dell'atterraggio.

Come riporta la documentazione, SpaceX sta richiedendo l'accesso alle frequenze radio per "lancio, atterraggio e recupero del veicolo di prova suborbitale Starship" in modo che i controllori di terra possano comunicare con il veicolo durante il volo e monitorarne la traiettoria. Questi dati saranno condivisi direttamente con la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), la US Air Force e la NASA.

Questo test rappresenterà un altro passo importante nello sviluppo del sistema di lancio di Starship e Super Heavy, che secondo Musk sarà in grado di trasportare carichi utili fino a 100 tonnellate con 100 persone a bordo. Ciò includerebbe l'invio di merci ed equipaggi sulla Luna entro il 2022 e il 2024 con l'obiettivo a lungo termine di condurre missioni su Marte. Mentre un volo di 20 km è sensibilmente inferiore rispetto al test orbitale di 100 km che SpaceX intende eseguire, sarà un trampolino di lancio importante sia per l'astronave che per il motore Raptor che lo alimenta. Tuttavia, ci vorrà molto tempo prima di un altro volo di prova ancora più ambizioso.

Riuscirà la compagnia di Musk a rispettare la tabella di marcia?