Sarà SpaceX a rifornire la futura stazione spaziale orbitante intorno alla Luna

La compagnia spaziale privata di Elon Musk, SpaceX, effettua già "consegne" per la NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Adesso, la compagnia californiana ha firmato un contratto per fornire lo stesso servizio al Gateway lunare, la stazione spaziale orbitante attorno alla luna che l'agenzia intende iniziare a costruire nel 2022.

Questa stazione orbitante è una parte fondamentale del programma di esplorazione Artemis della NASA, che cerca di stabilire una presenza umana sostenibile e a lungo termine su e intorno alla luna entro la fine del 2020. SpaceX aiuterà a mantenere il Gateway fornito, fornendo esperimenti scientifici e una varietà di altre attrezzature all'avamposto, affermano i funzionari della NASA.

Alla società sono garantite due missioni in base al contratto recentemente annunciato. Per queste missioni verrà utilizzato l'enorme razzo Falcon Heavy e una speciale variante di capsula chiamata Dragon XL, in grado di trasportare oltre 5 tonnellate di carico. "Ritornare sulla luna e supportare la futura esplorazione dello spazio richiede una consegna di notevoli quantità di carico", ha dichiarato venerdì il presidente e direttore generale di SpaceX Gwynne Shotwell.

"Attraverso la nostra partnership con la NASA, SpaceX fornisce ricerca scientifica e forniture critiche alla Stazione Spaziale Internazionale dal 2012 e siamo onorati di continuare il lavoro oltre l'orbita terrestre e di trasportare il carico sul Gateway", aggiunge l'uomo. Le missioni nell'ISS durano in genere circa un mese dal lancio, ma Dragon XL rimarrà probabilmente collegato al Gateway per 6-12 mesi alla volta, secondo i funzionari della NASA.

La collaborazione con aziende commerciali è una parte fondamentale degli obiettivi di esplorazione lunare della NASA. L'agenzia spaziale, infatti, farà affidamento su lander costruiti privatamente per trasportare sia esperimenti scientifici che astronauti sulla superficie lunare del nostro satellite.