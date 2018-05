SpaceX: rinviato il primo lancio commerciale del nuovo Falcon 9

Quando mancava meno di un minuto al lancio , SpaceX ha formalmente annunciato di aver interrotto il lancio del nuovo razzo Falcon 9 Block 5, su cui la compagnia di Elon Musk sta massicciamente puntando in quanto più potente e facile da riutilizzare. La prossima finestra di lancio si aprirà nella giornata di oggi, alle 16:14 locali.

Un portavoce della società, però, ha precisato che il lancio non è stato posticipato per ragioni legate a problemi tecnici: "il veicolo ed il carico sono in buona salute", ha affermato.

La società successivamente ha pubblicato un tweet in cui specificava che il lancio è stato rinviato a causa di alcuni problemi con i sistemi di supporto di Terra, che gli ingegneri non sono stati in grado di risolvere durante la finestra di lancio, costringendo a rinviare il tutto.

Per la missione inaugurale del razzo, l'obiettivo principale è portare in orbita il primo satellite per le comunicazioni ad alta orbita del Bangladesh, battezzato Bangabandhu Satellite-1. L'obiettivo finale del razzo, però, è portare gli esseri umani sulla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della capsula Dragon Crew, che è ancora in fase di sviluppato. A riguardo il primo lancio è previsto per il mese di Dicembre 2018.

Quest'ultimo lancio rappresenterà una pietra miliare significativa nel settore spaziale, in quanto sarà il primo lancio con a bordo delle persone a dagli Stati Uniti dal 2011, dalla fine del programma Space Shuttle.

A livello tecnico, il razzo Falcon 9 Block 5 è progettato per effettuare fino a dieci voli, con molte delle componenti che possono essere riutilizzate.

L'amministratore delegato, Elon Musk, in una conferenza tenuta prima del lancio si è detto orgoglioso per gli obiettivi che sta raggiungendo la compagnia, sottolineando come "ci sono voluto sedici anni di sforzi estremi, molte iterazioni e migliaia di piccoli ma importanti cambiamenti per arrivare a questo punto".

Dopo aver testato con successo il Falcon 9 Block 5, la compagnia si concentrerà sul razzo BFR.